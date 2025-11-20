報告：中國是全球SDG論文最大貢獻國

中評社北京11月20日電／據新華社報導，全球知名科研出版機構之一施普林格·自然集團20日發布的最新全球報告顯示，中國是全球可持續發展目標（SDG）相關論文的最大貢獻國，中國科研結果在全球SDG政策制定中發揮著日益重要的作用。



這份報告由施普林格·自然集團與全球政策數據平台Overton合作完成。報告分析了全球2015年至2025年間發布的超過1200萬份政策文件，是迄今最全面展現學術研究如何影響SDG相關現實政策的權威報告。



施普林格·自然集團SDG項目總監妮古拉·瓊斯在新聞發布會上回答新華社記者提問時說：“中國的科研成果在包括全球南方在內的不同國家被廣泛引用，最常被政府間組織和國際智庫引用，在多個不同領域發揮著極其重要的作用。”



數據顯示，中國SDG相關科研成果被多方SDG政策文件廣泛引用，其中25%的引用來自世界衛生組織等國際組織，其後依次是美國、英國和歐盟。2022年以來，中國SDG相關論文對全球衛生和環境政策文件的影響尤其顯著。



分析還顯示，2024年全球已發表科研成果的24%涉及SDG相關研究。與更廣泛的政策相比，SDG相關政策更頻繁地引用學術研究，尤其是智庫、非政府組織和政府間組織更多地把研究成果應用到政策制定中。



瓊斯在一份聲明中說，距離2030年實現SDG的最後期限僅剩5年時間，因此瞭解科研如何影響政策至關重要，這份報告的分析填補了關鍵空白，首次以定量分析展示了科研對各項SDG政策的影響及現存差距。