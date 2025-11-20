深港攜手　打造全球金融科技中心

中評社北京11月20日電／據新華社報導，香港特區政府財經事務及庫務局與深圳市地方金融管理局日前聯合發布《關於攜手打造港深全球金融科技中心的行動方案（2025-2027年）》，發揮深港兩地在金融科技的優勢，攜手打造全球金融科技中心。



此行動方案包括：推動深圳金融機構在港成立金融科技子公司；支持兩地共建金融科技聯合孵化器；鼓勵深圳科技企業利用香港“生物科技公司上市通道”“特專科技公司上市通道”“科企專線”等便利政策來港融資；鼓勵深圳企業在港發行可持續發展離岸人民幣債券；推動數字人民幣應用場景持續創新；以及支持兩地共同參與“多種央行數碼貨幣跨境網絡”項目的研究與應用。



特區政府財經事務及庫務局局長許正宇表示，特區政府十分重視金融科技發展，金融科技水平被最近一期《全球金融中心指數》報告評為全球第一。此行動方案結合香港在金融科技領域的領先優勢與深圳的產業金融強項，提出多項涵蓋數字金融、科技金融、綠色金融、普惠金融及養老金融等範疇的重點措施，讓兩地進一步擴闊和深化金融科技合作。



許正宇說，財庫局將聯同金融監管機構，與深圳市地方金融管理局積極落實行動方案的各項措施，共同促進粵港澳大灣區金融科技高質量發展。目標是在2027年年底前，落地超過20個深港跨境數據驗證平台金融領域應用場景，務求進一步鞏固提升香港的國際金融中心地位和助力深圳建設具全球重要影響力的產業金融中心。



香港經濟學家、絲路智穀研究院院長梁海明認為，此方案不僅有助於深化兩地金融科技領域的協同效應，還將促進粵港澳大灣區金融科技的高質量發展。香港在共建大灣區的過程中與內地城市形成緊密的合作關係，在分享利益、共同應對挑戰中實現雙贏。