王滬寧主持召開全國政協主席會議

11月20日上午，政協第十四屆全國委員會第四十四次主席會議在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。 （圖源：新華社） 中評社北京11月20日電／據新華社報導，政協第十四屆全國委員會第四十四次主席會議20日上午在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。



會議傳達學習貫徹習近平總書記近期重要講話和重要指示精神。王滬寧表示，要深入學習貫徹習近平法治思想和習近平總書記關於全面依法治國的重要論述，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，積極為推進社會主義民主法治建設履職盡責、作出貢獻。要深入學習貫徹習近平總書記在聽取海南自由貿易港建設工作匯報時的重要講話精神和在廣東考察時的重要講話精神，緊扣中國式現代化的目標任務，深刻把握“十五五”時期我國經濟社會發展的指導方針、主要目標、戰略任務和重大舉措，科學制定2026年全國政協協商計劃，組織政協委員圍繞持續推進全面深化改革和擴大高水平對外開放深入調查研究，積極建言獻策，助推黨和國家重大決策部署落地見效。要深入學習貫徹習近平總書記關於體育工作、健康中國的重要論述，組織政協委員圍繞統籌推進群眾體育與競技體育發展等協商建言，開展委員履職“服務為民”活動送體育下基層，推動全社會形成熱愛體育、追求健康的良好氛圍。要深入學習貫徹習近平總書記在出席亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議等外事活動時的重要講話精神，深學篤行習近平外交思想，謀劃好2026年政協對外交往計劃，努力為我國對外交往工作大局作出新貢獻。



會議聽取了關於全國政協十四屆三次會議重點提案督辦情況的匯報，原則通過關於政協全國委員會圍繞“十四五”規劃實施開展民主監督工作情況的報告。王滬寧表示，要提高提案工作質效，更好發揮提案在反映社情民意、促進科學民主決策、廣泛凝聚共識等方面的作用。要準確把握協商式監督定位，圍繞“十五五”規劃實施開展民主監督，更好服務黨和國家中心任務。



會議書面審議了政協全國委員會辦公廳關於2025年組織開展理論研究工作、調查研究工作、協商議政活動、委員讀書活動、全國政協委員視察考察工作和2025年反映社情民意信息工作等情況的報告。



全國政協副主席咸輝、王東峰、王光謙、朱永新圍繞學習貫徹習近平總書記近期重要講話精神作發言。王東峰等就有關議題作說明。



中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席胡春華、沈躍躍、王勇、周強、梁振英、巴特爾、蘇輝、邵鴻、高雲龍、陳武、穆虹、姜信治、蔣作君、何報翔、楊震出席會議。