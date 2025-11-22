快評：“一國兩區”與“一國兩制”

中評社快評／國民黨副主席蕭旭岑日前提到“一國兩區”，稱鄭麗文的兩岸路線就是回歸“憲法”，“憲法”就是“一中憲法”，衹有回到“憲法”，包含“一國兩區”的規定，才能夠確保跟大陸有共同政治基礎。



大陸方面迄未對蕭旭岑提到的“一國兩區”作直接的回應。外界留意到，蕭旭岑提到“一國兩區”時加了詮釋，他所指的“憲法”是“中華民國憲法”，所稱的“一國”是“中華民國”，大陸是不可能接受這樣的詮釋的。



不過，因為“一國兩區”有“一國”，相信大陸也不會排斥，只是當中需要保持一個模糊空間。大陸一向的立場是，只要在一個中國的框架內，什麼問題都可以談，包括台灣方面關心的各種問題，通過政治談判，最終在和平統一的過程中都可以得到解決。



曾有一段很長時間，“一國兩區”是台灣方面在法律層面對兩岸關係所持的基本態度。2012年3月，時任國民黨榮譽主席的吳伯雄在第五次國共高層會晤時，也曾提出“一國兩區”的說法。



大陸迄今堅守的仍然是“和平統一、一國兩制”。國務院台辦發言人朱鳳蓮19日在例行新聞發布會表示，“和平統一、一國兩制”是我們解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。



“一國兩區”與“一國兩制”，“一國”是交集，“兩區”是大陸地區與台灣地區，“兩制”是兩種制度。“一國”之下，中國人之間，什麼問題都可以談。