韓國會暴力衝突案　多名在野黨議員被判罰金

中評社香港11月20日電／韓聯社報導，韓國首爾南部地方法院20日就朝野2019年圍繞“快速通道”法案暴力衝突案進行一審宣判，判處最大在野黨國民力量黨鞭宋彥錫和議員羅景垣等罰金。由於罰金數額未達到喪失議員的法定標準，兩人暫且保持議員身份。



首爾南部地方法院刑事審判第11合議庭當天對上述案件進行宣判，判處26名被告人罰金。法院將被告人所涉罪名分為涉嫌動用特殊手段妨害執行公務罪和違反《國會法》，並分開進行宣判，判處宋彥錫罰金1000萬韓元（約合人民幣4.8萬元）和150萬韓元、羅景垣罰金2000萬韓元和400萬韓元。此外，該黨議員李晩熙（850萬韓元）、金汀才（1150萬韓元）、尹漢洪（750萬韓元）等都被判處罰金。



根據相關法律，若國會議員被判監禁以上或以涉嫌違反《國會法》被判500萬韓元以上罰金，就將喪失國會議員資格。因此，若終審法院維持一審判決，宋彥錫和羅景垣將不會喪失國會議員資格。



2019年，朝野曾就《公職選舉法》修訂案、包括《關於設立高級公職人員犯罪調查處的法案》在內的檢察改革法案針鋒相對，並在這些法案被列入“快速通道”法案過程中發生肢體衝突。時任自由韓國黨（國民力量前身）黨鞭羅景垣和議員宋彥錫等該黨部分議員因涉嫌佔據國會辦公室和會場並妨害時任執政黨共同民主黨議員提交法案和開會，于2020年1月被提起公訴。