顧祖華：潛心二十載　搭成兩岸橋

上海海峽兩岸研究會會長顧祖華。(中評社資料相) 中評社香港2月8日電（作者 顧祖華）中國評論通訊社日前舉辦創社20周年慶祝活動，作為中評社媒體矩陣的忠實讀者和撰稿人，首先要感謝中評社對本人從事台灣研究的學習和陪伴，感謝中評人20年的努力把中評搭建成為兩岸官學媒溝通的橋梁。



一是中評矩陣已成兩岸關方向標。經過20年的潛心打造，中評已經發展成為由中國評論網、台灣中評社、中評智庫、中國評論月刊、中評出版社、中評大數據中心組成的媒體矩陣。這個矩陣相互配合，準確闡述中央對台大政方針，精準分析兩岸關係發展趨勢，深刻解剖台灣社情民意，及時報導兩岸關係發展中的各類新聞事件。



中評矩陣不僅是媒體，也是兩岸學術交流的平台；中評矩陣不僅報導兩岸政治經濟文化社會生活，更能分析出這些政治社會文化現象背後的意涵，其兩岸快評、中評關注、智庫匯聚等專欄文章，精準、犀利，可以說，中評矩陣是兩岸之間發聲最大、最及時、最專業的媒體、智庫、學術交流平台，它惠及兩岸、影響兩岸。



二是中評矩陣是兩岸相互瞭解的窗口。中評網每天都用最快的速度把兩岸新聞呈現在兩岸讀者面前，特別是台灣的社會政治生活用藍白綠、南北方分門別類的展示出來，是大陸專家學者及對台工作者瞭解台灣社會政治狀態、政治鬥爭、民生變化的一個最客觀、最及時的窗口。它的及時性、大信息量在兩岸交流受阻的情況下，成為兩岸互相觀察之門，也起到了傳遞信息、消除誤判、化解矛盾的作用。



三是中評矩陣是兩岸學術交流的平台。過去，兩岸學術交流主要依賴兩岸學者召開研討會進行。但是，在兩岸政治日益影響兩岸關係發展的今天，研討會圈子小、傳播慢且影響弱，已經不能滿足民眾對兩岸關係求知欲、參與欲的要求。中評矩陣有效地滿足了這個學術傳播的新要求。中評網的智庫匯聚、中評觀察、評論世界等欄目，每天都把兩岸學者的最新研究、最新觀察、對當下發生的兩岸動態進行評論發表出來，兩岸學者在這裡交流、交鋒、商榷，激蕩思想火花。如果說中國評論月刊是專業的學術雜誌，那中國評論網則讓專業學者用較通俗的話語把兩岸問題說深說透，既進一步推動了兩岸學術交流，又用學術化解兩岸關係發展中的矛盾。



四是中評矩陣是反“台獨”鬥爭的陣地。中評誕生於兩岸關係激蕩的歲月，從陳水扁的“一邊一國”，到蔡英文的“兩岸互不隸屬”，再到賴清德用“國與國”定位兩岸關係，統與“獨”已成為兩岸關係的主要矛盾、結構性矛盾。中評矩陣從民族大義出發，揭露島內“台獨”各種分裂行徑，及時發表兩岸學者的分析評論，勇敢捍衛“九二共識”，是反“台獨”堅固陣地。



五是中評人的胸襟、視野為對台工作樹立了榜樣。20年前，在郭偉峰社長的帶領下，白手起家，在香港開創了中評的事業，中評人胸懷兩岸做了國之大者之事。始終堅持和平統一的理念。推動兩岸統一是中評人的事業，追求兩岸和平統一更是中評人信念。中評人行走兩岸、結交兩岸，向兩岸傳遞兩岸是一家、和平統一有利於中華民族的聲音。始終堅持中道客觀地報導兩岸。中評對兩岸的報導平和理性，不為吸引眼球而嘩眾取龐；中評網各類文章的標題樸素直白，這裡從沒有出現“標題黨”；中評的各類評論，也是以擺事實講道理為要件。始終堅持專家辦刊培養青年。20年來，中評在郭偉峰社長、羅祥喜總編等專家的帶領下，把中評的記者編輯隊伍建成了一支專家隊伍，這也是高質量辦好中評矩陣形成影響的基礎。因為中評人的專業、敬業和理性，中評的評論才快速而準確，中評的新聞才周延而可信。這些年中評不僅培養自己的專業隊伍，還用這些青年采編隊伍帶動海峽兩岸的青年學者，造福社會、造福兩岸。



六是中評與我更是亦師亦友。由於工作轉換，我2013年才到對台系統工作。“幹什麼就要把它幹好，要幹好就要把它研究透〞一直是我的工作理念。但是，對台工作有其特殊性，光憑熱情是不夠的。幸運的是，到台辦工作後結識了郭偉峰社長，知道了中評矩陣，認識了中評人。這十多年來，中評人就是我做對台工作的榜樣，而中評矩陣也成了我資料庫、教科書、情報站，2017年我出版第一本渉台評論集《在台灣的歷史角落》，就是郭偉峰社長給我作序。在這裡深深感謝、懷念郭偉峰社長，感謝中評人、感謝中國評論。



（作者顧祖華，上海海峽兩岸研究會會長）