明年全國普通高校畢業生規模預計1270萬人
http://www.CRNTT.com
2025-11-20 17:13:52
中評社香港11月20日電／記者11月20日從教育部獲悉，2026屆全國普通高校畢業生規模預計1270萬人，同比增加48萬人。
新華社報導，教育部部署各地各高校開展“2026屆高校畢業生就業擴容提質行動”，圍繞推進促就業政策落實、加力穩崗拓崗、支持創業帶動就業、深化產教融合供需適配、抓實重點群體幫困兜底等方面持續發力，促進高校畢業生高質量充分就業。
