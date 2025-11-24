劉宗夏：日本多事，台灣才會有事

高市早苗 中評社北京11月24日電（作者 劉宗夏）日本首相高市早苗，一個“台灣有事，日本有事”的說法，掀起了東亞極大的風波，中日關係急凍！目前事態會發展到什麼程度還未知，在台灣，不同黨派意識形態的人，對此事看法當然有很大的差異，不過就算在藍軍也有少部分支持日本這種說法的聲音，真的是令人歎息！



中國國民黨過去在大陸艱苦的對日抗戰，在亡國的邊緣靠著意志力撐下去，在過去國力落差的劣勢下，是靠著民族自尊心才能撐過來；今天兩岸關係緊張，主要是因為民進黨長期靠著民粹操作仇中，又不遵守一中憲法的精神，製造問題，然後又要綁架全台灣人跟著他拉攏外國勢力搞對抗。



況且日本這種說法根本是沒事找事，本來兩岸關係就緊張，日本還要來點火，到底關日本什麼事？日本究竟是真心支持台灣，還是想暗中幫助賴清德政府搞台獨？不少日本政客都喜歡講台灣是一個“國家”，就是故意想把台灣從中國分割出去。



兩岸同屬一中，雖是不同政權，但都是中華民族，尤其日本還是過去侵略過中國的國家，更應該有分寸！不要逾越了紅線，日本是想拉著台灣一起跟美國來牽制大陸嗎？這是幫台灣解決問題，還是讓台灣陷入戰火？要大陸裝作沒看到根本不可能。



而且對於多數藍軍而言，兩岸就不該有日本什麼事，兩岸關係是兩岸中國人的事，不要在那邊搧風點火，日本過去殖民過台灣，是不是懷念過去的時光？日本可以對台灣很友好，但是在兩岸關係上，日本要曉得自己的角色很敏感，發言不應該過界。



有少數藍軍歡迎日本這種說法，簡直是莫名其妙！你需要靠著日本介入才有安全感嗎？你不知道日本介入只會更麻煩嗎？中國大陸有可能因為日本說要介入就退縮嗎？還是會更強硬？如果是逼著大陸要更強硬，那日本到底是解決問題還是在製造問題？

