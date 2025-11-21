快評：俄羅斯批高市　句句直擊要害

中評社快評／俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃週二抨擊日本首相高市早苗近日有關“台灣有事”的言論，認為“極度危險”。扎哈羅娃是在接受新華社訪問時談及相關問題，句句直擊要害，直搗問題核心。



沙卡洛娃認為，日本軍國主義過去發動的侵略戰爭，給亞洲與世界帶來巨大苦難，也讓日本自身承受沉重代價；包括高市早苗在內的日本政治人物，應當嚴肅反思歷史，並警惕不當言行可能引發的嚴重後果。



另外，俄羅斯太平洋國立大學教授皮卡洛夫在接受CGTN俄語頻道採訪時指出，日本長期懷有擴張軍事力量的野心，並試圖推動相關的憲法修訂；日本炒作台灣議題，是一種政治操作手法，藉此將中國大陸塑造成“敵人”，以誤導輿論、擴大軍費並強化武裝力量；日本似乎已忘記二戰期間犯下的罪行與自身遭受的悲劇，而日本年輕世代更是在學習被扭曲的歷史。



皮卡洛夫認為，日本在經貿領域高度依賴中國大陸，而高市早苗的涉台言論與激進的擴軍計劃，反而會損害日本自身利益，並讓亞太地區走向更加危險的局勢。



高市早前關於“台灣有事”的發言引發中國強烈反應，俄羅斯官方及學界加入抨擊行列，是意料中事。因為高市發表的言論不僅粗暴干涉中國內政，破壞中日關係政治基礎，還嚴重違反國際法和國際關係基本準則。俄羅斯等國家發出正義之聲，是必然的、可預見的。



二次世界大戰末期，蘇聯紅軍於1945年8月對日本發動“八月風暴行動”，迅速擊潰了盤據在中國東北的日本關東軍。扎哈羅娃週二警告日本必須深刻反省歷史，從第二次世界大戰中汲取教訓。扎哈羅娃的警告，相信高市和日本民眾都聽得懂。