洪秀柱：台灣不能捲入外部勢力的棋局

中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱（中評社 陳思遠攝） 中評社成都11月21日電（記者 陳思遠）“我們要誠懇的忠告台灣主政者，不要為了私心與權力甘做外部勢力的棋子，甘於附庸的不是權宜，而是奴性；拒絕民族的不是勇敢，而是自毀。”11月20日，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱出席第五屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”開幕式並致辭。她表示，被利用的代價就是毀滅的開始，依附歐美“反中仇中”的勢力，絕對不是台灣應該走的路。



洪秀柱表示，今年是中國人民抗日戰爭勝利的80周年，也是台灣光復80周年，而我們現在所在的地方正是承載著歷史榮光的土地——四川。80年前戰火肆虐，民族危亡，四川成為了支持全國抗戰的大後方，正是仰賴這座鋼鐵的堡壘，從輸送兵源、支援物資、保護文化到面對轟炸，四川人永不屈服，為抗戰勝利作出了巨大的貢獻。



洪秀柱說，“無川不成軍”，在抗戰期間，四川共出兵約350萬人，征集的人數占全國1／5以上。雖然他們的裝備簡陋，但是在大小戰役中前仆後繼，浴血奮戰。四川不只是兵源的搖籃，更是物資跟財政的根基。據統計，四川承擔了全國約1／3的戰爭的財政支出，當年大量的工業、礦產、醫院和學校遷入四川，政府機能得以延續，民族文化的火種也得以延續。全四川共有48所高校在戰火中堅守教學。四川不僅挺住了國家，也點亮了希望。在抗戰的歷史上，四川在民族危難時刻，用血汗與犧牲撐起了國家的脊樑。



洪秀柱認為，抗戰勝利不只是哪一省的光榮，而是整個民族血與淚的凝聚，是苦與痛交織的堅持。而今年也是台灣光復80周年，我們不能也不應該忘記台灣人民從未在民族浩劫中缺席。1895年日軍從北台灣登陸，台灣人組成的義勇軍，從北到南奮起抵抗。1945年，隨著抗戰的勝利，台灣回到了祖國的懷抱，這是全中華民族用抗爭贏得的勝利。



“令人痛心的是，這一段歷史到現在仍然被人扭曲，被人操弄。”洪秀柱說，然而，越是謊言充斥的時代，越需要真實的聲音；越是操弄的年代，越需要我們堅持信念。我們要銘記歷史，不是為了要延續仇恨，而是為了不能夠讓悲劇重演。

