第五屆“攜手圓夢”研討活動在四川舉行

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在開幕式上致辭（中評社 陳思遠攝） 中評社成都11月21日電（記者 陳思遠）第五屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”11月20日在四川省成都市開幕。交流研討活動以“銘記歷史、捍衛成果、守護家園、開創未來”為主題，海峽兩岸有關方面、黨派團體負責人和代表，專家學者及台胞台青代表等，圍繞抗戰勝利和台灣光復、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一交流研討。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在開幕式上宣讀了中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧所致賀信並致辭。宋濤表示，王滬寧主席的賀信，表達了習近平總書記和中共中央對“攜手圓夢”活動的高度重視，以及對島內愛國統一力量的關心關懷和殷切期待，必將激勵和鼓舞廣大愛國統一人士，為實現祖國統一和民族復興挺膺擔當。我們要繼承和發揚愛國主義傳統和偉大抗戰精神，為國家統一、民族復興作出新的貢獻。



宋濤結合本次活動的主題提出四點看法。第一，在銘記歷史中堅定統一自信；第二，在捍衛成果中守護共同的家園；第三，在融合發展中增進同胞福祉；第四，在攜手共進中共創復興偉業。



宋濤表示，中國大陸已邁上全面建設社會主義現代化國家的新征程，改革開放和現代化建設成就舉世矚目，中華民族偉大復興勢不可擋。兩岸同胞都是民族復興的參與者、推動者、獲益者，理應鑄牢中華民族共同體意識，同心共創民族復興美好未來。他也寄語兩岸青年朋友增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，胸懷報國之志，勇擔大任，篤行大道，在中國式現代化的光明前景中創造青春業績，在民族復興的偉大征程中實現人生價值。

