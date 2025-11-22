戚嘉林：台灣若再有事　是日本自取滅亡之時

統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林在參加第五屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”期間接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社成都11月22日電（記者 陳思遠）“我們絕不會允許130年前的事情再次發生。台灣有事跟日本無關，我想日本政客要銘記歷史，不要重蹈歷史覆轍，再次有事的話，是日本自取滅亡之時。”統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林在參加第五屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”期間接受記者採訪時作出以上表述。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，戚嘉林表示，抗日戰爭是一個民族的偉大的戰爭，當時全國各省包括台灣的抗日志士，不分男女老幼，都全心投入這場戰爭，所以這場戰爭是全民族抗日戰爭勝利的成果。他指出，大陸制定台灣光復紀念日，不僅是對這場戰爭勝利的肯定，也是對台灣同胞抗日的一種肯定，深化了兩岸共同的抗日歷史記憶。



戚嘉林指出，然而，台灣民進黨當局紀念的方式是用“終戰”取代“抗戰勝利”“日本投降”。“終戰”是日本為了掩飾戰敗的國恥所用的中性名詞，但是台灣沿用這樣的名詞是非常不可思議的事情。



“事實上，日本對台灣念念不忘。”戚嘉林表示，以前安倍晉三講“台灣有事就是日本有事”，現在高市早苗妄稱“台灣有事”或構成日本可行使集體自衛權的“存亡危機事態”，她延續了安倍晉三的說法，隔海跟“台獨”分裂勢力相互呼應。



戚嘉林說，在此，想為高市早苗補充一些歷史知識。他指出，1945年8月15日日本投降，緊接著10月25日在台北市的中山堂舉行了中國戰區台灣省受降典禮，日本簽字，美國代表也在現場。台灣和澎湖列島從此完全歸於中國，重回中國版圖，當天全台灣熱烈狂歡慶祝，這就是當時台灣民意的體現，台灣光復是一個歷史事實，不可磨滅的事實。此外，日本的政府軍隊全部同意撤離台灣，放棄經營50年、投資50年的種種的財產和武器裝備，辦理移交清冊，美國也動用了上百艘軍艦協助將日僑和日軍撤回日本，落實台灣回歸中國的事實。

