譴責“台獨”阻交流　台胞抒統一心聲

霧峰林家第九代後人、台灣抗日志士親屬協進會理事長林銘聰接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社成都11月22日電（記者 陳思遠）20日上午，由海峽兩岸關係研究中心與台灣愛國統一團體共同主辦的第五屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”在四川省成都市開幕。參與活動的台胞台青在接受記者採訪時表達了此次活動對兩岸交流的重要意義，批判民進黨當局歪曲歷史、阻斷兩岸往來的行徑，流露出對祖國統一、兩岸關係向好發展的期盼。



霧峰林家第九代後人、台灣抗日志士親屬協進會理事長林銘聰表示，這是他第一次參加“攜手圓夢”研討活動，內心非常激動。他認為此次活動的意義重大，能夠促進兩岸同胞相互交流、溝通。在活動中，他也感受到所有人對國家的熱愛，以及對祖國統一的企盼。



對於民進黨當局歪曲歷史、罔顧歷史的行徑，作為抗日志士後人的林銘聰表示，身為林家的後代，他通過出版相關書籍對此種不負責任的說法進行了駁斥，抗日戰爭是兩岸同胞的共同記憶，絕不容許任何人歪曲和否認。



針對大陸可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個，新中華兒女學會創會理事長王炳忠表示，年輕人有一個本性叫作求真務實，民進黨自以為他們掌控了年輕人，但是水能載舟亦能覆舟，民進黨因為操弄“反中抗中”過頭，因此現在很多台灣年輕人越來越想去瞭解大陸。他表示，這項舉措讓更多想要到祖國大陸走走看看的年輕人及“首來族”享受到更多便捷，讓更多來大陸追求真相的年輕人通道更為順暢。

