約20項在華日本相關活動延期或取消

中評社香港11月20日電／日經新聞報導，在中國，日本相關活動被延期或取消的情況正在擴大。日本貿易振興機構（JETRO）截至11月19日匯總的情況顯示，延期或取消的活動已經達到約20項。圍繞日本首相高市早苗針對“台灣有事”的國會答辯，中國政府連日來不斷批評日本，中國的地方政府及企業似乎在部分情況下開始迴避與日資企業等接觸。



原定於11月19日在江蘇省舉辦的中日間的貿易促進活動，以及原定於22日起由日本非營利組織“言論NPO”與中方在北京共同舉辦的活動均已確定延期。有的活動雖然按原計劃舉辦，但中方取消參與的動向也在擴大。



中日兩國政府因日本首相的國會答辯以及中國駐大阪總領事就此在社交媒體上的發帖而產生對立。中國外交部14日提醒中國公民近期避免前往日本。16日，中國教育部與文化和旅遊部分別呼籲謹慎規劃赴日留學安排和近期避免前往日本旅遊。



中日對立產生的影響還波及娛樂行業。據中國電影專業報紙等媒體報導，動畫電影《蠟筆小新》系列的最新作品以及《工作細胞》等日本電影在中國暫緩上映。據稱，這是考慮到中國觀眾的情緒等因素後做出的決定。



日本吉本興業原定於11月20日至22日在上海市內舉辦的公演也已確定中止。該市原定承辦吉本公演的劇院18日發表聲明稱，因“不可抗力原因”取消演出，並向觀眾致歉。