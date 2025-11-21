沙利文承認佩洛西訪台帶來“代價遠超收益”

沙利文談其作為拜登國安顧問的對華策略制定推行感受 中國話圖 中評社華盛頓11月20日電（記者 余東暉）拜登的國安顧問沙利文（Jake Sullivan）下台後公開承認，美國前眾議長佩洛西2022年8月在位時訪問台灣，給台灣帶來的代價遠大於收益。這個只具象徵意義的訪問，導致台灣島周邊環境發生了實質性的、不可逆的變化。



現任哈佛大學肯尼迪學院教授的沙利文是日前在接受“ChinaTalk（中國話）”播客主編施耐德（Jordan Schneider）訪談時作此承認的。被問到是否擔心美中兩國“誤打誤撞地捲入一場雙方都不想看到的戰爭”時，沙利文沒有給出完全肯定或否定的回答。



沙利文表示，這幾乎就像一句老生常談——犯錯、誤判、局勢升級的風險。想象一下，南海的船只發生碰撞，突然之間第三次世界大戰就爆發了。他對此持懷疑態度，存在一些制約因素，可以促成脫離接觸和局勢降級。



不過在台海周邊，沙利文似乎更不樂觀。他假設，中國大陸艦機正逼近台灣島，台灣如果哪一天“不再容忍”，進行示警或者模擬空戰，導致兩架飛機墜毀，“你覺得第二天一切都沒事嗎？這讓你感到不安嗎？”沙利文表示，那種情況確實讓他擔憂。“是否認為我們就能立即放手一搏？不。但在那種情況下，在一個本就不穩定的作戰環境中，我不知道戰術失誤是否會導致戰略形勢發生變化。”沙利文說道。