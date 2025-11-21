宋濤：祖國永遠是統一力量堅強後盾

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在開幕式上致辭（中評社 陳思遠攝） 中評社成都11月20日電（記者 陳思遠）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤20日在四川成都出席第五屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”。宋濤在開幕式上宣讀了中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧所致賀信並致辭。宋濤表示，王滬寧主席的賀信，表達了習近平總書記和中共中央對“攜手圓夢”活動的高度重視，以及對島內愛國統一力量的關心關懷和殷切期待，必將激勵和鼓舞廣大愛國統一人士，為實現祖國統一和民族復興挺膺擔當。



宋濤指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。9月3日，習近平總書記發表重要講話，發出共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，傳承和弘揚偉大抗戰精神，為中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業和團結奮鬥的偉大號召，極大激發了全體中華兒女的民族精神和民族力量，更加堅定了實現中華民族偉大復興的信心和決心。



宋濤表示，前不久全國人大常委會審議通過決定以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日，並規定國家通過多種形式舉行紀念活動，兩岸同胞備受鼓舞，倍感振奮，紛紛表示要繼承和發揚愛國主義傳統和偉大抗戰精神，為國家統一、民族復興作出新的貢獻。



宋濤指出，本次活動以“銘記歷史、捍衛成果、守護家園、開創未來”為主題，緊扣時代脈搏，契合同胞期盼，是貫徹落實習近平總書記重要講話精神的具體體現。希望大家圍繞主題，深入研討交流，暢所欲言，出謀劃策，為推進祖國統一進程繼續奮鬥。宋濤結合本次活動的主題交流四點看法：



第一，在銘記歷史中堅定統一自信。中華民族是不畏強暴、自立自強的偉大民族。當年面對外來的侵略，中國人民同仇敵愾，奮起反抗，為國家生存而戰，為民族復興而戰，為人類正義而戰，以錚錚鐵骨戰強敵，以血肉之軀築長城，奏響了氣吞山河的愛國主義戰歌，譜寫了驚天地泣鬼神的正義史詩。



台灣始終與祖國同呼吸共命運。無數台灣同胞積極投身全民族抗戰，革命先烈用鮮血和生命昭告侵略者，中國人不可欺，中華民族不可辱，兩岸共赴國難、共禦外辱的歷程證明，確保國家完整不被分裂，維護中華民族根本利益，是全體中華兒女的共同意志，是不可阻擋的歷史潮流。兩岸同胞要共同銘記抗戰歷史，弘揚偉大抗戰精神，堅定統一信念和必勝信心，為實現祖國完全統一矢志奮鬥。在各位有識之士的幫助下、帶動下，島內愛國統一力量薪火相傳，越來越多的台灣青年投身到兩岸關係和平發展、民族復興偉業中來，希望你們在島內繼續發聲，主動作為，團結更多的台灣同胞，匯集更多的愛國主義力量，共同推進祖國統一進程，偉大祖國永遠是你們的堅強後盾。

