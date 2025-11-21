立法會候選人籲加強生育配套　推動銀髮經濟

中評社北京11月21日電／據大公報報道，2025立法會“愛國者同心治港”功能界別旅游界選舉論壇昨日下午舉行，兩名候選人為M1號江旻憓及M2號馬軼超。



提問環節：



問題 ❶



請具體建議如何推動銀髮經濟，將挑戰轉化為發展機遇？



M1 江旻憓：推動無障礙設施建設



建議更注重無障礙設施建設，讓不同年齡層市民包括一家大小都能一同出行。鼓勵長者多外出旅行，為旅遊業創造更多發展機會，開發更多旅遊目的地，持續推動經濟發展。



M2 馬軼超：向長者發放“旅遊券”



許多長者都十分喜愛旅遊，因此定期舉辦的旅行活動，每次都有許多老人家踴躍參與。建議政府向長者發放“旅遊券”，讓他們能夠參加由旅行社所組織的旅行團，前往外地或在香港本地旅遊。這樣不僅能夠幫助長者實現旅遊願望，同時也能促進旅行社業務發展，擴大經營規模，共同創造更多商機。



提問環節：



問題 ❷



人口政策方面，有何具體建議鼓勵市民生育，從而改善現時生育率偏低的情況？



M1 江旻憓：建議放更多產假



作為年輕世代，身邊10位朋友當中僅兩位將會選擇生育，其中包括自己，直言“我都想生小朋友，因為好鍾意小朋友”，但深知生育是個人選擇，許多人因經濟壓力、養育責任、對社會環境的憂慮，或對教育制度信心不足而卻步。成為父母是幸福經歷，但需更多制度支持，應聚焦於支持已決定生育的年輕人，透過政策鼓勵他們作出這項決定，例如放更多產假，以及提供更大的上班時間彈性，以平衡生活與工作。



M2 馬軼超：將生育獎勵增至10萬



身為3位孩子的父親，深切瞭解家庭在生育決策時的考量。要鼓勵生育，必須做好相對政策配套，目前政府提供2萬元生育獎勵效果有限，認為應提高至10萬元，並從多方面著手，包括住房空間，家庭需有足夠居住環境，才能安心育兒；除此是經濟穩定，父母至少一方需有穩定收入，才能減輕養育壓力。此外，教育配套需全面跟進，從幼稚園、小學到大學的資源規劃，讓家長安心。