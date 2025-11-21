第五屆攜手圓夢─兩岸同胞交流研討活動開幕

中評社北京11月21日電／據新華社報道，以“銘記歷史、捍衛成果、守護家園、開創未來”為主題的第五屆“攜手圓夢─兩岸同胞交流研討活動”，20日在成都開幕。海峽兩岸有關方面、黨派團體負責人和代表，專家學者及台胞台青代表200餘人參加活動。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在開幕式上宣讀了中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧所致賀信並致辭。宋濤表示，習近平總書記指出，偉大祖國永遠是所有愛國統一力量的堅強後盾！王滬寧同志的賀信表達了習近平總書記和中共中央對島內愛國統一力量的關心關懷和殷切期待。我們要繼承愛國主義傳統，發揚偉大抗戰精神，為國家統一、民族復興作出新的貢獻。中共二十屆四中全會擘畫了未來五年發展的宏偉藍圖，必將為台胞台企扎根大陸發展開闢更廣空間。解決台灣問題是中國人自己的事，我們絕不容許日本等外部勢力幹涉，任何外部勢力膽敢挑釁，必將自取滅亡。兩岸同胞都是中國人，要在銘記歷史中推進統一大業，在捍衛抗戰和台灣光復成果中守護共同家園，在兩岸融合發展中增進同胞福祉，在攜手奮進中共創民族復興偉業。



中共四川省委書記、省人大常委會主任王曉暉致辭表示，以習近平同志為核心的黨中央高度重視兩岸同胞交流交往。四川是與台灣交往最熱絡、合作最密切、互動最活躍的省份之一，我們將深入貫徹黨中央對台工作決策部署，秉持“兩岸一家親”理念，以此次活動為契機，與台灣各界開展更多維度、更深層次的交流合作，進一步落實落細各項優惠措施，為台灣同胞在川逐夢圓夢提供良好環境，為推進祖國統一大業貢獻更多力量。



中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱和人間出版社社長藍博洲、兩岸青年代表致辭表示，兩岸血脈、文化、情感的連結，是任何外力割不斷的。身為中華兒女，兩岸同胞要以史為鑒，堅守民族大義，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力幹涉，加強兩岸交流合作，共創民族復興偉業。