賴作秀挺日水產　無底線“媚日”激民憤

中評社北京11月21日電／據大公報報道，日本首相高市早苗發表“台灣有事可能構成日本‘存亡危機事態’”的言論，且拒不收回相關表述，引發中日關係緊張，並迅速激起兩岸輿論強烈反應。然而，台灣當局領導人賴清德卻公開聲援高市早苗，並藉機攻擊大陸。他20日甚至在網上社交媒體曬出食用包括日本海鮮的日本料理午餐照，以示“力挺”日本水產品。



中國外交部發言人毛寧20日在例行記者會上表示，台灣是中國的台灣，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實。台灣各界也批評賴清德“媚日”無底線，完全喪失立場，將台灣推向更危險境地。



針對日本首相高市早苗涉台錯誤言論，大陸打出一套“組合拳”，包括提醒公民近期避免前往日本旅遊、發布留學預警，在黃海進行實彈射擊，以及暫停進口日本水產品等。未料，台灣民進黨政客卻在此時跳出來作秀，表演“挺日秀”。



賴清德在網上曬出食用日本料理的午餐照，他夾著一塊北海道的帆立貝向鏡頭展示，並在貼文中標註“有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝”，以示對日本水產品的支持。台外事部門負責人林佳龍妄言大陸“以經濟脅迫霸淩日本”，竟呼籲台灣民眾以行動表達對高市早苗及其政策的支持，多到日本觀光旅遊、多購買日本產品，以示“台日友好”。有意角逐2026高雄市長的民進黨“立委”賴瑞隆日前也前往超市購買日本水產，他還邀請台灣民眾共同加入消費日本水產，持續加深“台日友好”。



對於賴清德等人的“媚日”行徑，島內輿論強烈不滿。“核廢水都忘記了嗎？真的是台灣民眾的執政黨嗎？把全民的利益放哪里？”台灣網友紛紛在相關消息下留言嘲諷，“領台灣薪水卻在幫日本宣傳做事，推銷台灣當地農產怎麼沒這麼用心？”



台灣資深媒體人樊啟明20日發文質問賴當局，有空幫日本處理被退貨的海產，怎不多花點心力解決台灣食安問題？



中國國民黨主席鄭麗文早前就提醒，在台海與區域局勢敏感之際，賴清德更應保持謹慎與克制，而不是以意識形態掛帥，利用緊張局勢服務自身黨派利益。