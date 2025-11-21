高市謬論害台　台胞痛斥日方

中評社北京11月21日電／據大公報報道，以“銘記歷史、捍衛成果、守護家園、開創未來”為主題的第五屆“攜手圓夢──兩岸同胞交流研討活動”20日在四川成都開幕。海峽兩岸有關方面、黨派團體負責人和代表，專家學者及台胞台青代表200餘人參加活動。對於日本首相高市早苗最近拋出的涉台錯誤言論，與會台胞紛紛予以嚴厲譴責。多位台胞表示，高市的言論是要把台灣推向戰爭的火坑，是“害台”而非“挺台”。台灣問題是中國內政，任何外部勢力都不能幹涉。



人間出版社社長、辜金良文化基金會董事長藍博洲表示，在兩岸融合、統一的進程中，所有反“獨”促統的愛國者都要繼承並發揚中國的革命理想以及愛國主義光榮傳統。當台灣民眾認識到這些先烈的理想與獻身的民族大義，也就能夠理解歷史遺留的台灣問題的由來和性質，從而主動投入祖國統一、民族振興的偉大事業。



旺旺集團副董事長周錫瑋表示，最近，台灣社會發生了一些思想上的改變，“那就是有台灣民眾終於敢大聲地講出『我是中國人』。”對於高市的涉台謬論，他認為，這反映了日本想要“復活”軍國主義，這是日本的“狼子野心”。



“台獨”勾連日右翼非常可恥



統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林表示，“事實上，日本對台灣念念不忘。日本已故前首相安倍晉三鼓吹『台灣有事就是日本有事』，日本新首相高市早苗公然宣稱『台灣有事』可能構成日本可行使集體自衛權的『存亡危機事態』，隔海跟『台獨』勢力相互呼應，這樣的做法是非常可恥的。”



台灣時評人、新中華兒女學會創會理事長王炳忠指出，“中國人民抗日戰爭勝利的一個重要成果就是台灣光復。兩岸同屬一個中國。如今日方對中國內政『指手畫腳』，中國當然要反擊，要捍衛國家主權和領土完整。”



台灣青年代表、原鄉人文化工作室執行長張鈞凱在發言時說，兩岸中國人為了抗戰勝利、為了台灣光復，都有著不可磨滅的偉大貢獻，也正是因為有兩岸眾多仁人志士的犧牲，我們才有今天的太平盛世，也比過去任何時刻都更接近民族復興。



台灣中華海峽經貿交流協會理事長蘇恆表示，在兩岸統一的道路上，台灣民眾特別是年輕人可以做得更多。