俄羅斯：北約想把波羅的海變內水，不可能！

這是11月11日在俄羅斯首都莫斯科拍攝的俄外交部大樓。（圖源：新華社） 中評社北京11月21日電／據新華社報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃接受俄羅斯衛星通訊社採訪時說，北大西洋公約組織想把波羅的海變成其“內水”、以求徹底孤立俄羅斯，但這一圖謀絕不會得逞。



衛星通訊社20日援引扎哈羅娃的話報導，北約長期以來都“幻想”將波羅的海變成它的內水，且對此“沒怎麼遮掩”，但這一計劃注定失敗。



她說，長期以來，波羅的海地區是各方開展多層面有效合作的地方，而今在北約成員國的加力下已變成“對抗區”，芬蘭和瑞典加入北約更導致對抗態勢陡然升級。北約今年還啟動了“波羅的海哨兵”行動，企圖在這片水域建立北約自己的航行規則，“首先是要對服務於俄羅斯利益的海上貨物運輸實施管控，而後最大程度加以限制”。



扎哈羅娃表示，北約成員國無意就緩和波羅的海地區緊張局勢展開“誠懇公正的討論”，難以預見通過對話降級緊張局勢的前景。鑒於此，俄方將動用國際訴訟及一切可用手段保障國家利益和安全。



芬蘭和瑞典分別於2023年、2024年加入北約後，除俄羅斯外的所有波羅的海沿岸國家都已是北約成員國。俄羅斯與北約在該地區的對峙態勢日益明顯。今年1月，北約啟動“波羅的海哨兵”行動，在波羅的海地區部署護衛艦、海上巡邏機和無人機，以“加強監視和威懾”。今年6月，北約舉行大規模軍事演習“波羅的海行動-2025”；幾乎同期，俄羅斯也在附近海域進行軍演。