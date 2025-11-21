韓國首爾一公寓樓起火　50人送醫

韓國首爾一公寓發生火災。（圖源：央視新聞） 中評社北京11月21日電／據央視新聞報導，當地時間21日5時33分左右，韓國首爾陽川區的一座9層公寓發生火災，50名居民因吸入濃煙被送往醫院接受治療。



據瞭解，火災是從位於公寓一層的停車場開始發生的，停車場內的18台汽車被燒，所幸火勢沒有蔓延到公寓的住戶，公寓內近60名居民及時撤離。消防部門派出300餘名人員和90台消防裝備前往現場滅火，在當天7時左右控制住火勢。



韓國警方和消防部門正在調查起火原因。