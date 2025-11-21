【
特朗普修改對巴西商品關稅範圍
http://www.CRNTT.com
2025-11-21 10:56:40
美國總統特朗普。（路透社資料圖）
中評社北京11月21日電／據央視新聞報導，當地時間20日，美國白宮宣布，總統特朗普簽署行政令，修改對從巴西進口商品的關稅範圍。部分商品40%從價關稅維持不變，但鑒於談判取得進展，對美東時間11月13日零點後進入美國的特定巴西農產品取消附加從價關稅。
白宮表示，特朗普的行政命令還取消了從巴西進口飛機零部件的40%關稅。
白宮稱，此舉旨在平衡國家安全關切與推動對巴貿易關係發展。
