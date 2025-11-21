Meta擬移除16歲以下澳洲用戶賬號

澳洲Facebook用戶收到16歲以下用戶賬號將被移除的通知。（圖源：美聯社） 中評社北京11月21日電／據大公報報導，澳洲禁止16歲以下未成年人使用多數社交媒體平台的法律將於12月10日生效，違規平台將面臨最高4950萬澳元（約2.5億港元）罰款。Facebook、Instagram等社媒平台的母公司Meta本月19日宣布，為遵守該禁令，將從12月4日起移除16歲以下澳洲用戶的賬號。知情人士日前透露，TikTok和Snapchat等平台也將採取類似措施。濫用社媒對未成年人造成的危害受到廣泛關注，澳洲的社媒禁令被視為全球最嚴格的禁令之一。然而，如何有效驗證用戶年齡仍是一個難題，部分專家擔憂該禁令效果不如預期。



主流社媒平台在大多數國家和地區的註冊年齡門檻為13歲。Meta宣布，將從12月4日開始逐步移除13歲至15歲澳洲用戶的賬號。據澳媒報導，Facebook、Instagram和Threads等Meta旗下平台的用戶已收到相關提示。這些青少年用戶可以選擇下載自己的資料和對話紀錄，且等到年滿16歲後賬號將“原樣恢復”。



澳洲網絡監管機構估計，該國約有35萬名13歲至15歲的Instagram用戶，以及約15萬名同年齡段的Facebook用戶。Meta全球安全主管、副總裁戴維斯發表聲明說：“我們正努力在12月10日前移除所有我們認為未滿16歲的用戶，但遵守法律將是一個持續的過程。”Meta表示，如果已滿16歲的用戶被“誤傷”，可上傳自拍視頻或駕照等政府簽發的身份證明文件，申請恢復賬號。



TikTok等平台料跟進



消息人士日前透露，TikTok和Snapchat等平台也將採取與Meta類似的措施。據悉，各大平台將依靠最初為營銷目的開發的軟件來推測用戶年齡，而不是反復要求用戶輸入年齡信息，因為後者可能被批評侵犯隱私，且容易被鑽空子。在澳洲擁有約20萬13歲至15歲用戶的TikTok還表示，將專門設計一個按鈕，用於舉報疑似未滿16歲的用戶。



今年早些時候，美國億萬富豪馬斯克旗下的X平台向澳洲政府提交文件，呼籲推遲實施社媒禁令。X平台稱，13歲至15歲用戶僅占其澳洲用戶總人數不到1%，但該平台擔心禁令“對兒童和青少年的言論自由權和獲取資訊的權利造成潛在負面影響”。穀歌旗下的YouTube今年7月也被納入禁令範圍，但穀歌未承諾遵守禁令，並威脅要採取法律行動。