杭州再推“景區免票”

中評社北京11月21日電／據新華社報導，初冬的千年古刹靈隱寺，香火氤氳中暖意融融。杭州西湖風景名勝區11月19日發布通告，宣布自2025年12月1日起，靈隱飛來峰景區正式實行免票政策，向公眾免費開放。這意味著杭州將用一種更加親民的方式，貼近到訪遊客，也從一個側面再次展現杭州文旅的自信。



許多人回憶起2002年，杭州西湖宣布免費開放。一時間，“還湖於民”被傳為佳話。世界文化景觀遺產、5A級景區西湖，真正成了一座沒有圍墻的公園：沒有接送客擺渡車，沒有高墻隔斷，行走其間，每一個人都能享受每一個人的西湖。



免費開放的西湖吸引了更多遊客，延長了遊客停留時間，帶動了周邊產業快速發展，整體效益遠超門票收入。本次靈隱飛來峰景區的免費開放，正是這種智慧的延續與深化，也是向世界傳遞開放、自信、宜居、富有文化底蘊的城市形象。



免費開放，既能惠民讓利，又能助推發展。近年來，杭州持續盤活文化資源，升級文創產業，全面推動文旅深度融合走深走實，不斷靠“新玩法”出圈，免費開放的靈隱飛來峰景區必將成為更具吸引力的名片。



靈隱飛來峰景區免費開放的底氣，同樣源於文化創新力。“十四五”以來，杭州文化產業鏈不斷完善、創新力突出，全市文化產業增加值年均增速約11.3%，占地區生產總值比重持續保持在12%以上，形成了獨具特色的“文化杭州”新格局。



免門票意味著增管理、優運營。看似免去一張小小的門票，實則需要全方位的系統謀劃，更考驗景區管理的智慧和水平。科學調控客流，保護古跡安全，維護游覽品質……這需要更精細的管理、更智慧的調度、更精準的服務。靈隱飛來峰景區未來的實踐，將為杭州文旅產業進一步發展積累寶貴經驗。



古刹鐘聲跨越千年，杭州文旅的發展已然穿過“門票經濟”的窄門，步入“人文經濟”的新天地。當遊客帶著對西湖、對靈隱寺等名勝的美好記憶離開，他們回憶的不僅是杭州的美景，更是這座城市的溫度與智慧。