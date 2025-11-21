第五屆“攜手圓夢”研討活動達成五項共識

第五屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”在四川省成都市舉行（中評社 陳思遠攝） 中評社成都11月21日電（記者 陳思遠）2025年11月20日至21日，由海峽兩岸關係研究中心與台灣愛國統一團體共同主辦的第五屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”在四川省成都市舉行。海峽兩岸有關方面、黨派團體負責人和代表、專家學者及台胞台青共210人出席。與會嘉賓圍繞“銘記歷史、捍衛成果、守護家園、開創未來”主題，就“台胞抗日鬥爭與台灣光復”、“光復史實與台灣地位”、“復興前景與國家認同”三項議題深入交流研討，形成重要共識。



第一，銘記抗戰歷史，弘揚愛國傳統。今年是中國人民抗日戰爭勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，兩大歷史事件緊密相連，是中華民族洗刷恥辱、贏得尊嚴的歷史見證，彰顯了兩岸同胞不畏強暴、共禦外侮、追求統一、振興中華的堅定意志和偉大力量，是兩岸同胞的共同記憶、共同榮耀。兩岸同胞要共同銘記抗戰歷史、緬懷先烈犧牲奉獻，傳承和弘揚愛國主義傳統和偉大抗戰精神，振奮民族精神、凝聚民族力量，堅定實現國家統一和民族復興的信心和決心。



第二，捍衛抗戰成果，堅持一個中國。台灣遭受外族侵占，是全民族的歷史創傷，是台灣同胞刻骨銘心的血淚記憶。台灣光復、回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女並肩抗戰贏得的偉大勝利，是台灣作為中國不可分割的一部分的重要證明，這個成果必須堅決維護。民進黨當局基於一黨之私，數典忘祖，公然歪曲否認抗戰勝利和台灣光復的史實，妄圖以謊言掩蓋真相，以民粹篡改歷史，充分暴露其“台獨”分裂立場，令人不齒。兩岸同胞要堅持正確的歷史觀、民族觀、國家觀，堅決捍衛兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實。



第三，守護共同家園，反對分裂干涉。兩岸歷史、文化、血緣一脈相承、密不可分，是休戚與共、不可分割的命運共同體。“台獨”勢力勾連外部勢力進行謀“獨”挑釁，是導致兩岸關係緊張、破壞台海和平穩定的禍根亂源，將把台灣推向兵凶戰危的險境。兩岸的事是中國人自己的事，要由中國人決定，決不容外部勢力干涉。近期日本首相發表的涉台挑釁言論，是對歷史正義的公然挑戰，是對戰後國際秩序的粗暴顛覆，是對中國國家主權的嚴重侵犯，兩岸同胞強烈憤慨、齊聲反對、絕不容忍。兩岸同胞要增強民族自信，反對“台獨”分裂和外來干涉，共同維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園，共享身為堂堂正正中國人的自豪和尊嚴。

