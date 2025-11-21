俄羅斯再度痛批高市早苗涉台錯誤言論

中評社北京11月21日電／俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃20日再次譴責日本首相高市早苗近期有關台海局勢的嚴重挑釁言論，指出日本至今不反省自身錯誤。



新華社報導，在俄外交部當天例行記者會上，就高市早苗公然發表涉台露骨挑釁言論並在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後仍執迷不悟、拒不撤回一事，扎哈羅娃評論說：“日方不僅不反省其近期言論的錯誤，而且在80年後的今天仍然拒不承認第二次世界大戰的結果。”



扎哈羅娃表示，一些國家一邊高調宣稱其堅持一個中國原則，一邊又“厚顏無恥地不斷加劇台海緊張局勢，阻礙中國和平統一”。這些國家向台灣提供武器，加強與台灣的軍事和政治聯繫，煽動分裂主義情緒，將台灣問題作為對中國施壓和進行地緣政治遏制的工具。



扎哈羅娃強調，俄羅斯在台灣問題上的原則立場眾所周知、始終如一，俄方強烈譴責一些國家在台灣問題上的虛偽立場。她重申，台灣是中國不可分割的一部分，俄方反對以任何形式謀求“台獨”。台灣問題是中國內政，中方完全有正當理由捍衛主權和領土完整。她還表示，作為中方的真正朋友和可靠伙伴，俄方願繼續與中方在包括台灣問題在內的主權和領土完整問題上堅定相互支持。



扎哈羅娃18日在莫斯科接受新華社記者專訪時表示，高市早苗等日本政界人士應深刻反省歷史，警惕錯誤言行可能引發的嚴重後果。