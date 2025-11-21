俄烏和談“28點”計劃　美俄烏歐各說各話

中評社北京11月21日電／據新華國際頭條：美國白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特20日說，美陸軍部長德里斯科爾當天在烏克蘭首都基輔與烏總統澤連斯基會談，討論美國起草的一項旨在結束俄烏衝突的“28點”新計劃。會後，德里斯科爾向白宮匯報稱感到“樂觀”。



萊維特當天在白宮記者會上證實，美國總統特朗普支持這項新計劃。但她拒絕披露計劃具體內容，只表示計劃“還在不斷修訂”，白宮相信衝突雙方應能接受。



萊維特稱，特朗普仍致力於結束俄烏衝突，但“對俄烏雙方都越來越感到失望，因為雙方都拒絕真正致力於達成和平協議”。



據美媒報導，澤連斯基辦公室當天發表聲明說，澤連斯基將在未來幾天與特朗普討論“外交機會以及實現和平所需的關鍵要素”。聲明說，烏方“支持所有能夠帶來真正和平的實質性提議”。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫20日對媒體表示，有關俄美間有無旨在結束俄烏衝突的“28點”新計劃，俄方沒有新消息可提供。



據今日俄羅斯通訊社20日報導，佩斯科夫說，此前已就相關話題多次回應，除了俄美元首在安克雷奇會晤時的講話外，沒有可補充和更新的信息。俄美雙方仍保持接觸，但未就解決烏克蘭問題舉行磋商和談判。



據美國媒體披露，新計劃內容可能包括烏克蘭大幅割讓領土、縮減軍隊規模，限制遠程武器類型、停火後歐洲不向烏派遣維和部隊等。



相關報導引發歐洲國家強烈反應，擔憂歐洲在俄烏和談中被邊緣化。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯20日稱，任何烏克蘭和平計劃要想奏效，都需要烏克蘭和歐洲的支持。



美俄領導人今年8月在阿拉斯加會晤後，俄烏和談陷入僵局。10月，俄方拒絕特朗普“就地停火”建議，特朗普取消原計劃在匈牙利舉行的美俄領導人會晤，並制裁俄兩家主要石油企業。