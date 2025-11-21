中方呼籲俄烏衝突當事方盡快談判

中評社北京11月21日電／中國常駐聯合國代表傅聰20日在安理會審議烏克蘭問題時發言，呼籲俄烏衝突當事方盡快走上談判解決的道路。



新華社報導，傅聰說，當前，烏克蘭危機還在延宕，地面戰事仍未停歇。中方再次呼籲衝突當事方保持冷靜克制，嚴格遵守國際人道法，切實保護平民和民用設施安全。對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，中方呼籲衝突當事方展現政治意願，盡快走上談判解決的道路。中方呼籲國際社會加大人道援助，積極勸和促談，為危機的政治解決繼續創造有利條件。



傅聰說，去年，中國和巴西等全球南方國家共同推動成立烏克蘭危機“和平之友”小組。不久前，小組再次舉行大使級會議並對媒體發表談話，歡迎近期有關各方開展的對話接觸，呼籲各方抓住機遇，維持對話勢頭。小組主張推動局勢緩和，防止戰事升級。各方應避免採取加劇衝突的行為，包括向當事方擴散武器。小組重申，共同目標必須是通過談判達成一份全面、公正、持久，且反映衝突當事方關切、為衝突當事方所接受的和平協議。小組願支持衝突當事方開展後續行動。小組呼籲各方嚴格遵守國際人道法，支持交換戰俘等人道倡議。小組對單邊制裁造成的負面影響深表關切，主張維護各國開展正常國際貿易和經濟合作的權利。



傅聰說，中方在烏克蘭問題上的立場非常明確、一以貫之。中方始終積極同有關各方接觸，為和平奔走、為促談努力。中方願繼續與各方保持溝通，增進國際社會中的平衡客觀理性聲音，為早日實現停火止戰、推動危機政治解決發揮建設性作用。

