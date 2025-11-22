中評現場：全球南方現代化論壇在京舉行

全球南方現代化論壇11月21日在北京舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京11月22日電（記者 海涵）全球南方現代化論壇11月21日在北京舉行。論壇主題為“攜手邁向現代化：共同願景與發展之路”。來自國內外社科研究機構、高端智庫、高等院校的百餘名專家學者應邀出席，圍繞全球南方國家現代化建設中的重大理論和實踐問題進行研討交流。



中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊在開幕式上致辭時表示，前不久閉幕的中共二十屆四中全會審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，擘劃了未來五年中國式現代化的發展藍圖。未來的中國必將為包括全球南方在內的世界各國帶來更多新機遇。



李書磊指出，現代化是全人類共同的事業，全球南方國家應當以更加開放包容的姿態攜手共進，在實現現代化的歷史進程中展現南方擔當。面向未來，全球南方要高舉人類命運共同體旗幟，踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，共同做維護和平的穩定力量、開放發展的中堅力量、全球治理的建設性力量、文明互鑒的促進力量，在實現國家富強的道路上相互支持、相互成就。要踐行真正的多邊主義，推動構建平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動發展重回國際議程中心位置，提升全球南方國家在全球治理中的代表性和發言權。



論壇設置主論壇和4個平行論壇，主要議題包括中國脫貧攻堅與全球南方減貧事業、現代化進程中的生態環境保護、傳統文化與現代生活、百年變局中的全球南方等。



中外嘉賓認為，現代化是人類社會發展的歷史潮流，實現現代化是全球南方國家的共同願景。習近平主席指出中國始終是全球南方的一員，強調同廣大發展中國家攜手實現現代化。中共二十屆四中全會擘畫了未來五年中國式現代化發展藍圖，未來的中國必將為包括全球南方在內的世界各國發展帶來更多新機遇。

