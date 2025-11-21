訂單大量取消　日本旅遊業日子“很難過”

中評社北京11月21日電／據新華社微信公眾號：日本首相高市早苗近日在國會答辯中就日本安保法中的“存亡危機事態”悍然發表涉台挑釁言論，中方提出嚴正交涉和強烈抗議。本周以來，由於投資者擔心中日關係持續惡化，日本股市入境游相關股票全面下跌，旅遊從業人士紛紛表示，大量訂單被取消，“日子很難過”。



東日本國際旅行社相關負責人向記者透露，受當前局勢影響，中國赴日旅遊團出現“退單潮”。“17日一天取消量約占整體訂單的一成，到18日已飆升至七成。”該負責人表示，由於遊客普遍持觀望態度，剩餘三成訂單也岌岌可危。據該旅行社統計，12月份訂單中，已有約20個研學團、企業和政府交流團取消赴日旅行訂單。



北海道是中國遊客在日本的主要旅遊目的地之一。受近期中國遊客數量下降影響，當地旅遊業受到顯著衝擊。在札幌市內，札幌溪流酒店每月平均接待約3000名中國遊客。酒店經理清水賢司接受記者採訪時表示，自中國發布赴日旅遊提醒以來，11月共有約70筆中國遊客住宿訂單被取消。清水賢司說：“眼下正臨近農曆新年和冰雪節等入境遊客預訂高峰季，希望影響不要擴大到關鍵旺季。”



據日媒報導，北海道政府已於20日上午緊急召開相關對策會議。會上，北海道綜合政策部部長中村昌彥表示：“部分酒店和航班已出現中國遊客訂單取消的跡象。正值冬季旅遊旺季前夕，這種影響令人擔憂。”



據日本名古屋一位從事旅遊包車業務的工作人員李靜介紹，不少原定近期訪日的中國旅遊團已取消行程。“從11月21日起的用車訂單陸續被取消，12月整月的中國遊客訂單已全部確認取消。”她說，這場突如其來的“寒潮”使公司運營壓力陡增，員工生計也受到影響。

