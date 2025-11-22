全球南方現代化該走向何方？多國學者支招

印度新南亞論壇創始人、主席蘇廷拉德·庫爾卡尼（中評社 海涵攝） 中評社北京11月22日電（記者 海涵）全球南方現代化論壇11月21日在北京舉行。多國學者圍繞“攜手邁向現代化：共同願景與發展之路”主題分享觀點，為全球南方實現現代化貢獻智慧、建議。他們普遍表示，中國式現代化展現出現代化的新圖景，是對世界現代化理論和實踐的重大創新。現代化是全人類共同的事業，全球南方國家應當以更加開放包容的姿態攜手共進，高舉人類命運共同體旗幟，踐行真正的多邊主義，推動文明交流互鑒，共同譜寫全球南方現代化的新篇章。



印度新南亞論壇創始人、主席蘇廷拉德·庫爾卡尼在發言中談及現代化的正確理解和實踐，以及全球各國應共同努力的方向。他指出，引領全球南方現代化的力量毫無疑問是中國，中國的變化速度是整個全球南方的喜悅和驕傲。在他看來，中國現代化成就得益於領導人的決心、以人民為中心的理念、現代科技的革命性力量和人民的辛勤勞動。



蘇廷拉德·庫爾卡尼強調，戰爭、大規模屠殺等原始野蠻行為與現代化背道而馳，需要全世界人民和政治家共同覺醒，認清軍國主義等反現代化概念。此外，科技創新領域的國際合作已經成為不可逆轉的趨勢，科學技術知識不應為任何國家壟斷。最後，他也提到，在現代化進程中，我們更要修復被破壞的生態環境，豐富人類價值觀，守護文化遺產，傳承精神財富，尊重和保護文化多樣性，並攜手共建更美好的未來。