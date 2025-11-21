日本自民黨內出現克制論調　呼籲對華溝通

中評社香港11月21日電／日經新聞報導，11月20日，因中日關係惡化，日本自民黨召開了外交部會與外交調查會的聯合會議。會上接連出現了應與中國加強溝通的意見。要求中國駐大阪總領事薛劍離境一事並未成為討論的重點。反映出自民黨克制對華強硬論調、爭取平息事態的意向。



外交部會長高木啟在會議伊始表示，自民黨總部已向各都道府縣支部聯合會發出通知，要慎重對待參加中國駐大阪總領事館主辦的活動。



日本外務省介紹了11月18日中日兩國外交部局長級磋商的內容。在此次局長級磋商中，雙方針對日本首相高市早苗關於台灣有事的國會答辯以及大阪總領事就此在社交媒體上發佈的帖子錶明瞭各自立場，並進行了交鋒。



高木在會議結束後向媒體表示：“正因為日中關係存在問題，才要盡力進行切實溝通。（參會議員）圍繞這一基本方針發表了意見”。



他還介紹說，會上有很多意見強調要避免在華日僑受到傷害。



關於將大阪總領事列為“不受歡迎的人”（從事實上通告驅逐其離境），高木稱：“今天並未特別就此展開討論”。



外交部會於11月11日通過了譴責該總領事的決議。自民黨政調會長小林鷹之出席了會議並明確表示：“希望日本政府採取包括將其列為不受歡迎的人在內的堅決應對措施”。中國方面對該總領事予以支援，導致對立升級。



前外交部會長、眾議院議員星野剛士強調：“緊張局勢升級令人深感遺憾。日本的立場不會改變，應堅持不懈地向中國傳達我方主張”。



參加此次會議的前防衛相中谷元在接受《日本經濟新聞》的採訪時表示，中國方面“的各種動作絕非好事”。這番言論針對的是中國要求本國公民謹慎赴日，以及在事實上停止進口日本水產品。



一名參會議員極力主張：“我們只能沉著冷靜、堅持不懈地推進相關工作”。他針對高市的國會答辯明確表示：“問題的起因在我方，因此需要消除誤解”。