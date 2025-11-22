李書磊：攜手共進　展現全球南方擔當

中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊（中評社 海涵攝） 中評社北京11月22日電（記者 海涵）全球南方現代化論壇11月21日在北京舉行，中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊出席開幕式並致辭。李書磊指出，現代化是全人類共同的事業，全球南方國家應當以更加開放包容的姿態攜手共進，在實現現代化的歷史進程中展現南方擔當。



李書磊說，習近平主席強調，要堅持胸懷天下，把握和平發展、合作共贏的時代潮流，同世界各國人民攜起手來，推動構建人類命運共同體，建設更加美好的世界，強調中國始終是全球南方的一員，永遠屬於發展中國家。中國不追求一枝獨秀，更希望百家齊放，同廣大發展中國家攜手實現現代化。前不久閉幕的中共二十屆四中全會審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，擘劃了未來五年中國式現代化的發展藍圖，未來的中國必將為包括全球南方在內的世界各國帶來更多新機遇。



關於全球南方現代化，李書磊談及以下幾點：



第一，現代化的道路不止一條。現代化是一個世界性的歷史進程，是近代以來人類社會發展史上最深刻的社會變革。作為現代化的後來者，全球南方國家對西方現代化道路有過模仿追隨，也有過挫折反思。經過長期實踐，大家逐漸認識到現代化沒有放之四海而皆准的發展模式。推進國家現代化建設，既要遵循現代化一般規律，更要符合本國實際。越來越多的全球南方國家，立足本國國情和歷史文化特點，堅持走有自身特色的現代化道路，推動了經濟發展和社會進步。



現在，全球南方國家的經濟經濟總量占世界的40%以上，對全球經濟增長的貢獻率達到80%，正在改寫世界經濟版圖，成為國際秩序變革的關鍵力量，為世界和平和發展注入了穩定性和正能量。全球南方群體性崛起是世界大變局的鮮明標誌，它的卓然壯大既是經濟實力的顯著增強，也是探索現代化發展道路和人類文明新形態取得的重大成就。這充分表明人類通向現代化的道路不止一條，西方式現代化，並非實現現代化的唯一選擇。全球南方各個國家有權利、有能力走好自己的現代化道路，也有決心、有信心為人類文明進步作出更大貢獻。占世界80%以上人口的全球南方國家共同邁向現代化，將使現代化發展成果惠及全球，這是世界歷史的一件大事，也是人類文明進程中史無前例的壯舉。