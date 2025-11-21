格陵蘭島總理：希望與日美歐共同開發稀土

中評社香港11月21日電／丹麥領土格陵蘭島的自治政府總理尼爾森11月19日接受了日本經濟新聞的獨家採訪。圍繞大量沉睡的稀土類等的資源開發，除歐盟（EU）和美國外，還呼籲日本進行合作。



尼爾森今年4月就任總理。美國總統特朗普針對屬於北極圈地緣政治要衝的格陵蘭島表示，將加速與中國、俄羅斯的主導權爭奪，並表現出“購買”的意願。除了有望開發稀土等重要礦產之外，如果氣候變暖導致北冰洋的海冰融化，可以開闢新的航線。



對美關係“以相互尊重為前提”



尼爾森對特朗普的意向表示拒絕，稱“我們絕不會成為商品。現在也不會改變”。



另一方面也提到了與美國關係的“正常化”。主張深化稀土開發等合作“以雙方尊重為前提，必須是相互保持敬意、相互有益的條件”，要求美方冷靜對話。



“並未考慮”與中國合作



尼爾森表示格陵蘭島“需要歐盟，歐盟也需要我們”，期待加強關係。歐盟正在格陵蘭島進行資源開發。



在稀土和重要礦產的開發方面，中國處於優勢地位，這是現狀。在盈利和技術方面，中國企業具有優勢。



尼爾森表示，那些希望在稀土供應鏈中降低對中國依賴的國家應與格陵蘭合作。



尼爾森表示與日本“包括礦業領域在內，兩國之間的合作有很好的前景。格陵蘭有很多有潛力的礦區”。除參與資源開發之外，還提出了作為課題的基礎設施建設、旅遊和科學技術等領域的合作。



日本的官民考察團11月17日首次訪問格陵蘭的礦山。尼爾森也表示願意儘早訪問日本，對於磋商全面合作擴大方案持積極態度。



對於中國參與格陵蘭島的資源開發和基礎設施建設，明確表示了否定立場。



“現在沒有任何中國採取行動的跡象”，據稱目前還沒有來自中國企業的具體提議。他還表示“我們沒有把中國納入視野”，並斷言今後建立合作關係的“將是共用民主主義等價值觀的國家”。