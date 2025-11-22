91科技許澤瑋：台青具新媒體競爭力

91科技集團創始人、董事長、CEO許澤瑋（中評社 邱韵攝） 中評社北京11月22日電（實習記者 邱韵）11月16日，91科技集團創始人、董事長、CEO許澤瑋在“同心築夢 共赴京彩”2025年北京市台生台青就業實習專場推介會上接受採訪時表示，公司已吸納多位台青實習就業，並以其業務布局為台青提供多元化選擇。他特別指出，台灣青年不僅對傳統文化有深刻理解，在新媒體領域展現出獨特競爭力，而且一旦選擇留任便展現出堅韌的工作態度。



許澤瑋透露，企業目前已有台灣同胞在職，每年還有不少台灣年輕人前來實習並最終入職。談及台灣青年的工作特點，他表示，台灣青年更多地願意來大陸看看，所以來實習的人很多。一旦選擇留下，他們對工作的態度很堅韌，能夠堅持把工作做好。



在文化領域，許澤瑋特別肯定了台灣青年的優勢。他指出，台灣青年對傳統文化的理解和認知很豐富，在新媒體這個業務領域很有競爭力。他還提到，公司在全國多地都設有分支機構，為台灣青年提供了靈活的選擇空間，例如離台灣距離近的廈門，91科技也有設立分公司。



針對台灣青年普遍關心的“35歲年齡天花板”問題，許澤瑋以自身經歷回應道，“35歲這個限制是大家主觀的一個概念。事實上並沒有這個規定，而且全世界的程序員年齡分布都差不多。”他強調，在AI為代表的IT領域，中國大陸毋庸置疑是世界最領先的，建議青年不要過多顧慮年齡問題，而應關注行業發展趨勢。



在招聘吸引力方面，許澤瑋務實地說：“首先還是待遇，我們提供的工資本身還是有競爭力的。”同時，公司也準備了媒體類、政策研究類等崗位。他表示，雖然傳統研發類崗位相對較少，但公司歡迎各類專業背景的台灣青年加入。



最後，許澤瑋表示，希望兩岸交流能夠更加順暢，為企業和青年創造更多發展機遇。

