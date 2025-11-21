特朗普缺席切尼葬禮　折射兩黨爭鬥加劇

中評社北京11月21日電／美國前副總統迪克·切尼葬禮20日舉行，多名前總統、前副總統及國會前領導人出席，但現任總統特朗普和副總統萬斯未獲邀請。美國《華盛頓郵報》刊文稱，多名前領導人坐在一起的畫面喚醒人們對美國政壇“往昔時代”的記憶，至少以前共和、民主兩黨之間的爭鬥沒有如今這樣極端。



新華社報導，切尼本月3日離世，終年84歲。切尼於2001年至2009年在美國前總統喬治·W·布什（小布什）執政時期出任副總統。《華盛頓郵報》稱，他被普遍視作美國歷史上最有權力的副總統，但其鼓吹伊拉克戰爭等政策遭遇強烈反對，因而也被視作爭議人物。



報導稱，去年美國總統選舉期間，切尼公開支持本黨候選人特朗普的競選對手、民主黨人卡瑪拉·哈里斯，再次引發爭議。他的女兒莉茲·切尼也因主導國會眾議院對“國會山騷亂”的調查而遭黨內排擠，丟掉高層職務乃至眾議員身份。



特朗普多次譴責小布什政府基於“伊拉克擁有大規模殺傷性武器”的謊言發動戰爭是“巨大錯誤”，也因眾議院調查“國會山騷亂”與切尼一家公開不睦。白宮本月4日降半旗向切尼致哀，但特朗普迄今對切尼去世保持沉默。



葬禮期間，小布什夫婦與民主黨籍前總統拜登夫婦坐在一起，哈里斯與共和黨籍前副總統彭斯聊天，身後還有分屬民主、共和兩黨的前副總統阿爾·戈爾與丹·奎爾。按美聯社說法，兩名民主黨籍前總統克林頓與奧巴馬也受到邀請，但當天未出席。



據美聯社報導，特朗普與萬斯均未受邀出席切尼葬禮。《華盛頓郵報》稱，特朗普政府現任高官無人出席。



《華盛頓郵報》這篇文章的評論區同樣體現深度政治分裂。有人稱，相較於當前的“讓美國再次偉大”陣營，“老牌建制派”共和黨人在尊重美國價值觀與傳統方面與民主黨人共識更多。還有人稱，葬禮“讓人想起我們的過去，那時黨派分歧可暫時擱置”。然而也有人說：“切尼與女兒欺騙我們捲入一場不必要的戰爭，這場戰爭殺死了成千上萬的美國人，使成千上萬的人終身殘疾。”