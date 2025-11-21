非法集資超千億元　 “和合系”系列案開庭

中評社北京11月21日電／據央視新聞：2025年11月19日至20日，上海市第二中級人民法院一審公開開庭審理被告單位和合資產管理（上海）有限公司、上海和合企業管理有限公司、尚智逢源（北京）基金銷售有限公司（統稱“和合系”公司）、被告人林強、張振傑、鄂長俊、梁佳明、葉剛、王泓量、曹偉、張淳集資詐騙、非法吸收公眾存款、洗錢等系列案。



公訴機關指控，2019年1月至2023年8月，被告人林強在實際經營被告單位“和合系”公司期間，夥同張振傑、鄂長俊、梁佳明、葉剛、王泓量、曹偉、張淳等人，違反《中華人民共和國證券投資基金法》《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》等法律規定及規範性文件，明知“和合系”公司未經國家金融監管機構批准，仍以虛構的投資票據貼現等業務為幌，通過開設銷售網點、召開產品推介會、口口相傳等方式公開宣傳，採取將私募理財產品拆分數期滾動發行、允許集資參與人拼單購買等方式規避人數限制，並以承諾6%至10.5%的年化收益為誘餌，採取冒用和合資產管理（上海）有限公司原在中國證券投資基金業協會備案但已清算的資管產品，以及在全國多個省市金融資產交易機構掛牌備案等方式非法發行、銷售理財產品，向社會不特定公眾非法募集資金共計人民幣1000餘億元，未兌付本金共計人民幣300餘億元，所募集資金絕大部分用於兌付本息，少部分用於公司經營、對外投資及個人揮霍。



被告人林強為掩飾、隱瞞其本人實施集資詐騙犯罪所得及其產生收益的來源和性質，指使他人通過境內轉賬、跨境轉移資產等方式轉移其控制“和合系”公司期間非法募集的資金，數額共計人民幣8億餘元。



公訴機關認為，被告單位和合資產管理（上海）有限公司、上海和合企業管理有限公司、尚智逢源（北京）基金銷售有限公司及其直接負責的主管人員林強、張振傑、鄂長俊、梁佳明、曹偉、張淳，夥同葉剛，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額巨大，均構成集資詐騙罪；被告人王泓量作為公司直接責任人員，非法吸收公眾存款，數額特別巨大，構成非法吸收公眾存款罪。公訴機關另指控被告人林強構成洗錢罪，被告人葉剛構成非國家工作人員受賄罪、詐騙罪。



庭審中，公訴機關出示了相關證據，被告單位“和合系”公司的訴訟代表人，被告人林強、張振傑、鄂長俊、梁佳明、葉剛、王泓量、曹偉、張淳及各名辯護人對公訴機關指控的事實、罪名等發表了各自意見。



上海市第二中級人民法院將擇期對本案進行宣判。