姜國華：北大搭橋 助台青大陸逐夢

北京大學黨委副書記姜國華致辭（中評社 邱韵攝） 中評社北京11月22日電（實習記者 邱韵）11月16日下午，北京大學黨委副書記姜國華在“同心築夢 共赴京彩”2025年北京市台生台青就業實習專場推介會致辭。



姜國華強調，青年是國家的希望、民族的未來。習近平總書記在多個場合指出，歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢，持續為兩岸青年成長成才成功創造更好條件、更多機遇。北京作為首都，率先出台惠台 55 條，建設兩岸融合發展示範區，把台灣青年融入寫進城市發展戰略。海淀、朝陽等北京各區也從實習、補貼、落戶綠色通道到人才公寓、創業啟動金等方面出台惠台政策，讓首善之都成為首善之家。



姜國華指出，作為最早面向台灣地區招生的大陸高校之一，北京大學始終努力發揮在兩岸教育和青年交流中的獨特優勢，助力兩岸青年交流，培育廣大台灣青年學生成長成才。近年來，北大啟動“未名啟航”港澳台就業實習助力計劃，促進台灣青年更好瞭解祖國大陸的就業政策，及時知曉就業動態，掌握更多實習實踐的信息。



姜國華表示，北大現有280名台灣學生在北大本碩博就讀，許多學生留在祖國大陸開創自己的事業。在北京市和各區的支持下，台灣學校台灣學生通過在京法學類台生實習項目、在京台生專場招聘會等渠道，充分鍛煉了專業技能，獲得了良好的工作機會。同時，近年來留京就讀、深造和實習就業的台生比例穩步提升，就業領域呈現多元化發展趨勢。這背後是北京市及各區實打實的政策護航，轉化為台生台青的實際獲得感，也成為北大立德樹人的生動注腳。



最後姜國華表示，希望各位台生台青能充分把握交流機會，投遞簡歷，收穫就業實習的新機遇；同時祝願廣大台灣青年在北京市的廣闊舞台綻放精彩。