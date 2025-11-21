匈牙利拒絕歐盟委員會主席鉅額援烏提議

中評社北京11月21日電／匈牙利總理歐爾班21日表示，他明確拒絕歐盟委員會主席馮德萊恩關於成員國為烏克蘭提供1357億歐元資金援助的最新提議。



新華社報導，歐爾班當天在接受媒體採訪時表示，馮德萊恩日前致函歐盟27國領導人，呼籲各方盡快達成協議，以滿足烏克蘭2026年至2027年預計高達1357億歐元的軍事和財政需求。



歐爾班說，馮德萊恩在信中提出了三種方案：成員國以贈款形式提供的自願雙邊捐助、由成員國擔保的歐盟聯合借款，以及以俄羅斯被凍結主權資產收益為擔保的賠償貸款機制。他明確反對上述所有方案。他認為，馮德萊恩的提議將“破壞全球經濟體系和國際外匯儲備管理框架”，實質上是“歐洲走向戰爭的金融版本”。



他說，匈牙利將向馮德萊恩提出替代方案。匈牙利替代方案的核心在於“放棄這條已被證明是歐洲政治死胡同的道路”。



歐爾班還提到，近期烏克蘭曝光的腐敗醜聞表明，歐盟迄今缺乏有效機制監督援烏資金使用情況。匈牙利曾提議建立此類機制，但未被採納。他同時批評歐盟加速烏克蘭入盟進程的做法，警告若烏克蘭成為歐盟成員，歐盟將直接捲入與俄羅斯的戰爭。



匈牙利是歐盟和北約成員國，歐爾班政府對歐盟向烏克蘭提供軍事援助持質疑態度，同時反對烏克蘭加入歐盟。