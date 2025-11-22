美學者：中國不填補特朗普撤退的軟實力真空

《外交事務》刊文：中國並沒有以美國的方式填補特朗普撤退留出的“軟實力”真空。 中評社華盛頓11月21日電（記者 余東暉）特朗普第二任上台以來，又從多邊協定“退群”，甚至給國際援助“斷糧”。許多美國民主黨人驚呼特朗普正從“軟實力”競爭中撤退，讓中國“填補真空”。但是，美國有學者指出，美中軟實力競爭並非零和博弈。中國並不以美國的方式來填補真空，也無意對外輸出治理模式。兩國構建“軟實力”的方式截然不同，全球南方國家可以同時接受兩者，並非必須二選一。



佐治亞州立大學戰略傳播學副教授雷普尼科娃（Maria Repnikova）20日在《外交事務》網站發表文章“新的軟實力失衡：中國對美國撤退的謹慎回應”。作者三年前就曾在《外交事務》上指出，美中軟實力競爭並非零和博弈。兩國構建軟實力的方式截然不同：中國傾向於通過務實利益吸引其他國家，而美國將理念和價值觀置於其對外拓展的核心。受援國，尤其是全球南方國家，將中美提供的“軟實力”視為互補，同時接受兩者，而非必須二選一。



文章指出，過去三年，尤其是在特朗普連任之後，中國的相對地位無疑有所提升。隨著美國的退縮，中國在世界眼中顯得更加平易近人、值得信賴。特朗普政府削減對美國國際開發署（USAID）的撥款，使得中國對發展中國家的雙邊發展援助承諾成為全球最大。美國高額關稅確保了中國在經貿上比美國更具可及性。中國對國際訪客的開放態度，目前允許70多個國家的公民免簽入境30天，也與日益收緊的美國政策形成鮮明對比。