林毅夫答中評：中國式現代化是兩岸共同機遇

北京大學南南合作與發展學院名譽院長、博雅講席教授林毅夫（中評社 海涵攝） 中評社北京11月22日電（記者 海涵）北京大學南南合作與發展學院名譽院長、博雅講席教授林毅夫11月21日在全球南方現代化論壇上接受中評社記者採訪時指出，兩岸互利雙贏，大陸的發展可以使台灣的發展“站在巨人肩膀上”。



林毅夫當天談及中國式現代化時指出，中國式現代化有五個關鍵特性，包括人口眾多、共同富裕、物質文明和精神文明協同發展、人與自然和諧以及走和平發展的現代化道路。中國式現代化實現的關鍵路徑是，必須按照各個地方的禀賦所決定的比較優勢，在有效市場和有為政府的協同作用下，推動技術創新、產業升級、發展新質生產力。



林毅夫認為，比較優勢如果能變成競爭優勢，資本會不斷積累、禀賦結構會不斷變化、生產力水平就會不斷提高。中國有14億人口，分布在不同地區，條件很不一樣。但是每個地方都有其禀賦、有其比較優勢，只要能夠找准比較優勢，在有效市場跟有為政府的共同作用之下，進行技術創新、產業升級、發展新質生產力，每個地方都能夠快速發展起來。同時，如果按照各個地方的比較優勢來發展，也可以實現共同富裕。



林毅夫相信，我們有能力在建國100年的時候，以中國式現代化實現中華民族的偉大復興，將中國建設成一個社會主義現代化強國。



被問及中國式現代化對台灣有何影響，林毅夫告訴中評社記者，台灣會在中國式現代化進程中獲得更大發展紅利。他認為，兩岸互利雙贏，大陸發展是兩岸的共同機遇，大陸的發展可以使台灣的發展“站在巨人肩膀上”。

