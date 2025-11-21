俄單發五代機蘇-75　參數全面曝光

中評社香港11月21日電／衛星通訊社消息，在剛剛開幕的2025年杜拜航展上，俄羅斯全新的單發五代機——蘇-75“將殺”戰鬥機的詳細技術參數終於揭曉。



蘇-75“將殺”戰鬥機有哪些看點？



關鍵時間節點



項目於2021年首次亮相。

首次飛行已確定於2026年初，由首席試飛員宣佈。

順利首飛後，計劃同年（2026年）啟動量產，推進速度驚人。



國際合作新動態



為了降低成本並靈活適應客戶需求，俄羅斯正考慮與白俄羅斯聯合生產蘇-75。

不僅能繞開一些出口限制，還能讓戰機電子設備、光學系統等更好地滿足不同買家的定制需求。



性能參數速覽（與F-35A對比）



最大起飛重量：26噸（與KF-21、陣風等同級別，暗示未來可能有艦載型號）

最大速度：1.8-2.0馬赫（比F-35A的1.6馬赫更快）

最大航程：2800-2900公里（與F-35A持平）

最大載彈量：7400公斤（略低於F-35A的8200公斤）



隱身設計



作為五代機，蘇-75同樣採用內部彈艙設計以增強隱身性，必要時也可在機翼下掛載武器或副油箱，兼顧了隱身能力與任務靈活性。



總而言之，蘇-75的正式登場，無疑將為國際五代機市場帶來新的選擇與競爭。