岑浩輝：十五運共譜一國兩制區域合作新篇章

第十五屆全國運動會閉幕式21日晚在廣東省深圳市前海歡樂劇場舉行（中評社 盧哲攝） 中評社深圳11月22日電（記者 盧哲）第十五屆全國運動會閉幕式21日晚在廣東省深圳市前海歡樂劇場舉行。第十五屆全運會組委會執行主任、澳門特區行政長官岑浩輝在閉幕式上致辭時表示，本屆全運會生動展現了新時代中國體育事業發展的新成就和中國式現代化在粵港澳大灣區的新氣象，共同譜寫了“一國兩制”下區域合作的新篇章。未來將繼續發揮澳門獨特優勢，積極融入和服務國家發展大局，為體育強國建設與大灣區融合發展貢獻更多力量。



第十五屆全國運動會由粵港澳三地聯合承辦。當晚，全球首個“城市全景閉幕式”於晚上8時在深圳寶安歡樂劇場舉行。



岑浩輝致辭時首先代表澳門特區政府，向國家主席習近平和中央政府的指導與支持表示衷心感謝，向所有為十五運會成功舉辦作出貢獻的朋友們，致以誠摯的感謝與敬意。“共同見證十五運會圓滿閉幕，這份榮光屬於每一個為之奮鬥的人！”岑浩輝向全力以赴的運動員、教練員、裁判員、工作人員、志願者，以及所有關心支持全運會的社會各界朋友，表達最誠摯的謝意與崇高敬意。



岑浩輝表示，本屆全運會從開幕的激情點燃，到賽場的拼搏逐夢，再到此刻的華彩收官，生動展現了新時代中國體育事業發展的新成就和中國式現代化在粵港澳大灣區的新氣象，共同譜寫了“一國兩制”下區域合作的新篇章。澳門作為承辦方和參與者，積累了寶貴的辦賽經驗，取得了參與全運會以來的最佳成績，對此深感榮幸與自豪。



岑浩輝說，接下來澳門將繼續發揮“一國兩制”的獨特優勢，立足大灣區、服務國家發展大局，深化與廣東、香港的體育交流合作，以實際行動推動全民健身普及、體育產業升級，為推進大灣區融合發展、建設體育強國源源不斷貢獻澳門力量。