東京數百民眾在首相官邸前抗議高市涉台言論

中評社北京11月22日電／數百名日本民眾21日晚在位於東京的首相官邸前舉行集會，抗議日本首相高市早苗近日在國會發表的涉台錯誤言論，要求其撤回相關表態並作出解釋和道歉。



新華社報導，集會定於當地時間20時開始。19時前後，便有民眾陸續趕到現場。抗議者們舉著寫有“撤回言論 反對戰爭”“因高市才有事”“高市下台”等標語的牌子，高喊“禁止軍國主義復燃”等口號。多名抗議者要求高市對其涉台言論負責並辭去首相職務。



抗議者大木晴子告訴記者，她在電視上看到高市在國會的發言時“非常震驚”，高市的表述“極其不合適，帶有危險的政治傾向，我們不希望這樣的人當首相”。大木還說，作為首相竟在這種敏感議題上發表不當言論，其政治傾向讓普通民眾感到擔憂。



抗議者岡原告訴記者，近期日本不少景點中國遊客明顯減少，旅遊業開始受到衝擊。“高市到底想幹什麼？為什麼要發表這種刺激鄰國的言論？實在讓人無法理解。”她說，高市應該對自己言論引發的外交與經濟後果承擔責任，“她必須鄭重道歉、撤回發言，並辭去首相職務。這樣的人不適合參與政治”。



日本社民黨黨首福島瑞穗也來到現場。她在接受新華社記者採訪時指出，高市的涉台言論，是把日本往戰爭方向推，“這種政治姿態絕不可取！”福島強調，此類言論只會刺激局勢、加劇緊張，日本應堅持和平外交，通過對話與外交方式緩和地區局勢，而不是準備戰爭、推動地區局勢緊張升級。



高市7日在日本國會答辯時稱，“台灣有事”或構成日本可行使集體自衛權的“存亡危機事態”。此番言論隨即引發法律學者、反戰組織及在野黨的強烈批評。日本輿論指出，高市的言論違背了日本政府在1972年日中聯合聲明中所作承諾，與日本長期對華外交方針存在明顯矛盾，勢必引發地區局勢不必要的緊張。