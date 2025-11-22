烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫會見王毅

中評社北京11月22日電／11月21日，烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫在塔什干會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



新華社報導，米爾濟約耶夫請王毅轉達對習近平主席最誠摯的問候，熱烈祝賀中國共產黨二十屆四中全會勝利召開，相信“十五五”規劃建議確定的各項任務都能如期順利實現，感謝中方長期以來為烏經濟社會發展、民生改善給予的寶貴支持。表示烏中各領域合作均取得突破性進展，雙邊關係發展不會受到外部任何影響。期待同中方保持高層交往，增進戰略互信，推進中吉烏鐵路建設，加強投資、高新技術、互聯互通、農業、綠色能源、減貧、人文以及地方間合作。烏方堅定奉行一個中國原則，願同中方推進世代友好，堅決打擊“三股勢力”，做彼此可靠的朋友和伙伴，相互尊重、相互理解、相互支持。習近平主席提出的四大全球倡議和“一帶一路”倡議具有重大時代意義，烏方願與中方共同踐行落實。中國為促進世界和平發展發揮著日益重要的引領作用，烏方對此高度讚賞。



王毅轉達習近平主席對米爾濟約耶夫總統的親切問候，表示在兩國元首引領下，中烏關係不斷邁上新台階，雙方合作碩果纍纍。中方堅定支持烏方維護國家獨立、主權和領土完整，堅定支持總統先生採取的各項改革發展舉措，推動“新烏茲別克斯坦”建設取得更大成就，實現烏國家和民族振興的偉業。



王毅表示，中烏發展戰略契合，執政理念相通，經濟高度互補，是守望相助的真誠朋友、攜手發展的親密伙伴。中共二十屆四中全會審議通過“十五五”規劃建議，既為未來五年中國經濟社會發展作出頂層設計，也給兩國合作及全球發展帶來新的機遇。中烏要加快發展戰略對接，推進中吉烏鐵路建設，在更多領域打造可視化合作成果，形成新的合作增長點，盡早實現200億美元貿易額並朝著更大目標邁進。雙方要加快互設文化中心，深化地方交流合作，締結更多友好省州市，讓中烏關係親上加親、好上加好。烏方減貧成就斐然，相信總統先生提出的2030年前消除絕對貧困的目標能夠如期實現。中方願繼續分享中國經驗，助力烏方減貧事業。



王毅表示，總統先生第一時間支持習近平主席提出的全球治理倡議，中方表示讚賞，願同烏方踐行四大全球倡議，維護以聯合國為核心的國際體系，加強在上合組織框架內和阿富汗問題上的協作，做優做強中國－中亞機制，攜手構建更加緊密的中國－中亞命運共同體。歡迎烏方參與籌備並成為世界人工智能合作組織創始成員國，期待烏方盡早加入國際調解院，為構建更加公正合理的全球治理體系、促進世界和平發展作出新的“中烏貢獻”。



同日，王毅還同烏茲別克斯坦外長賽義多夫舉行第二次外長戰略對話。