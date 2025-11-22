澤連斯基：烏克蘭面臨艱難選擇

中評社北京11月22日電／烏克蘭總統澤連斯基21日發表視頻講話，稱烏克蘭正面臨“非常艱難的選擇”，但他不會“背叛”國家。



新華社報導，澤連斯基在當天講話中表示，烏克蘭正承受前所未有的壓力，面臨艱難選擇：要麼失去尊嚴，要麼失去一個關鍵伙伴；要麼接受“困難”的28點新計劃，要麼面臨最嚴酷的冬季及隨之而來的危險。此前一天，澤連斯基證實，美方向他提出了結束俄烏衝突的28點新計劃草案要點。據美國阿克西奧斯新聞網站報導，美方正敦促烏方在“緊迫的時間表”內達成協議。



澤連斯基稱，烏方將同美方及所有伙伴冷靜合作，一道尋求建設性解決方案，提出烏方觀點和替代選項。烏方不會給俄方提供指責烏方不想要和平、破壞和平進程或不準備接受外交努力的理由。



澤連斯基強調，他將確保方案要點中“至少有兩點不被忽視”，即“烏克蘭人的尊嚴和自由”。他稱，他自戰爭伊始就沒背叛國家，“現在也不會背叛它”。



澤連斯基說，烏方將依賴歐洲伙伴，並相信歐洲將與烏克蘭繼續站在一起。“接下來一周會非常困難”，他呼籲烏全國比以往更加團結。



據烏克蘭總統府網站介紹，澤連斯基當天早些時候與英法德三國領導人舉行電話會議，討論“烏克蘭與全歐洲的和平方案”。這些領導人正在研究28點新計劃，以確保實現“真正和有尊嚴”的和平。



一些烏克蘭媒體和專家對28點新計劃的可行性提出質疑：一是該方案涉及烏方在領土問題上作出重大妥協，如果最終方案不就此作出“修正”，將難以被烏各界廣泛接受；二是美國奉行孤立主義的政治力量反對特朗普政府作出可能將美國拖入未來歐洲衝突的安全承諾，而烏方將美對烏安全保障視為同意停火的重要前提。此外，烏輿論認為，該方案要求烏方“放棄實際的北約成員資格以換取紙面上的安全保障”，並對此感到擔憂。