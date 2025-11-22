特朗普給烏克蘭接受28點新計劃設期限

中評社北京11月22日電／美國總統特朗普21日稱，他希望烏克蘭最晚本月27日接受美國就結束俄烏衝突提出的28點新計劃。



新華社報導，特朗普當天接受福克斯新聞電台採訪，在回答是否給烏方設最後期限的提問時，表示有可能會視情況延後，但27日是一個“合適”的日期。



他還說，烏克蘭正在失去領土，而且短期內會失去更多。



當天下午在白宮橢圓形辦公室回答媒體提問時，特朗普說，烏克蘭總統澤連斯基“將不得不喜歡”並批准28點新計劃。



據多家美媒報導，美國副總統萬斯當天與澤連斯基通電話，就該方案討論近一個小時。這是28點新計劃內容披露以來，美烏兩國圍繞該方案進行的最高級別接觸。



與萬斯通話後，澤連斯基在社交媒體上發文說，烏克蘭“同意與美國、歐洲在國家安全事務助理層面開展合作，使和平之路真正可行”。



澤連斯基當天發表視頻講話說：烏克蘭正承受前所未有的壓力，面臨艱難選擇：要麼失去尊嚴，要麼失去一個關鍵伙伴；要麼接受“困難”的28點新計劃，要麼面臨最嚴酷的冬季及隨之而來的危險。



按照美國媒體的說法，28點新計劃由白宮近期秘密起草並與俄羅斯討論，要求烏克蘭從其目前控制的頓涅茨克部分地區撤軍，其多項內容此前一直為烏方所拒絕。方案內容披露後，未參與擬訂的歐洲國家表示反對。



歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席科斯塔21日宣佈，歐盟領導人22日將在二十國集團約翰內斯堡峰會間歇舉行會晤，討論烏克蘭局勢。歐洲媒體報導，歐洲方面打算制定一項他們認為對烏克蘭更有利的替代方案。