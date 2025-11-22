俄軍稱擊毀烏軍工企業與設施

中評社北京11月22日電／俄羅斯國防部21日在社交媒體上發佈一周特別軍事行動報告說，俄武裝力量11月15日至21日擊毀了數個烏克蘭軍工企業和保障其運營的燃料電力綜合設施，多個烏軍運輸基礎設施、攻擊型無人機的組裝儲存和預備發射場所以及烏軍和外國雇傭兵的臨時部署站點。



新華社報導，報告說，在當周戰鬥中，俄武裝力量實施了1次大規模攻擊和6次規模較小的集群突擊。在此期間，俄北部集團軍在烏克蘭蘇梅州摧毀了烏軍8個旅、1個團和1個營的部分有生力量及裝備。俄西部集團軍佔據烏軍在哈爾科夫州的重要據點庫皮揚斯克市。俄南部、東部和中部集團軍的行動也取得類似戰果。俄軍當周共佔據烏方城市、村鎮共計16座。



與此同時，俄防空系統擊落了烏方使用美制陸軍戰術導彈系統發射的4枚導彈、4枚“風暴之影”英制巡航導彈、4枚美制高機動性火箭炮系統發射的火箭彈、2枚“海王星”遠程導彈、15枚制導航空炸彈和1089架固定翼無人機。俄黑海艦隊則在黑海東北部水域摧毀烏軍2艘無人艇。



烏克蘭扎波羅熱州軍事行政長官費奧多羅夫21日在社交媒體發文稱，俄軍20日晚10時許向扎波羅熱市發射了航空炸彈，造成至少5人死亡、10人受傷。此外，當地超市、商鋪和公寓樓在襲擊中受損，救援工作持續整晚。