經濟民生雙承壓下　日本再遭高市妄為之“禍”

中評社北京11月22日電／11月21日，日本總務省公布日本最新的通脹數據，顯示日本通脹問題正進一步加劇，日本民眾們的生活負擔仍在加重。



央視新聞報導，同日，日本政府也舉行了臨時內閣會議，敲定了創紀錄規模的經濟對策試圖提振疲弱的經濟，但市場卻普遍擔憂日本財政將進一步惡化。



在經濟與民生雙重承壓的當下，日本又趕上現首相高市早苗錯誤言論引發的妄為之“禍”，可謂雪上加霜。



2025年日本政府補充預算創紀錄 市場擔憂財政惡化



21日當天，日本政府舉行臨時內閣會議，敲定了規模約為21.3萬億日元、約合人民幣9656億元的綜合經濟對策，其中2025年度補充預算一般會計支出創下了自2022年以來的新高。雖然日本政府力圖以此提振經濟，但市場卻普遍擔憂日本財政將進一步惡化。



發債補缺 引發市場對日本財政惡化擔憂



由於增加的稅收無法填補支出缺口，日本政府不得不依賴追加發行國債的財政運營方式，這也引發了市場對於日本財政惡化的擔憂。



在上屆石破政府提出的經濟對策中，2024年度補充預算一般會計支出為13.9萬億日元。此次2025財年的補充預算一般會計支出預計約為17.7萬億日元，漲幅達到27%。



對此次日本政府創紀錄的補充預算規模，有日本東京市民質疑，懷疑政府的預算無法落實到民眾身上，即便規模再高也只是空耗資金。當前，日元與日本債券的拋售熱潮，已經展現了市場對高市早苗的不信任。

